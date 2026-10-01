Un reconocido periodista deportivo se refirió a los pasos que debieran venir en la Selección Chilena tras la salida de Marcelino Núñez.

Un verdadero escándalo se desató al interior de la Selección Chilena que terminó con la salida del volante Marcelino Núñez en medio de la gira de La Roja por Norteamérica.

El jugador del Ipswich Town de la Premier League fue liberado anoche por “motivos personales”, según el comunicado que sacó la gerencia de selecciones.

Aunque lo que realmente habría pasado es que Núñez pidió volver a su club tras enfrascarse en una discusión con el entrenador Nicolás Córdova y protagonizar una fuerte discusión con algunos de sus compañeros.

Es más, según la información de Radio Cooperativa, casi se habría ido a los golpes con Lucas Cepeda.

Para muchos, esta sería la gota que rebalse el vaso para terminar con el ciclo del interinato de Córdova, en medio de una profunda crisis deportiva e institucional.

Rodrigo Vera le pone fin al proceso de Nico Córdova en La Roja

Uno de los que cree aquello es el reconocido periodista deportivo Rodrigo Vera, que así lo indicó en diálogo con Bolavip Chile: “Independiente de cuál termine siendo la versión real de todo lo que ocurrió, independiente de los matices de la versión, en lo concreto es que un episodio donde un jugador se va de la Selección termina por cerrar el ciclo del interinato de Córdova”.

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“Esto le termina de poner la lápida a un interinato que estaba latente si es que se daban mejores resultados, si es que Chile mejoraba, que podía ser, que podía no ser, que a ver si esperamos un poco más, un poco menos”, agregó.

En esa línea, el rostro de Chilevisión y DSports insistió en que no hay vuelta atrás con este proceso: “Ya con el camarín revuelto se termina de poner fin a la historia de Nico Córdova, en esta etapa al menos, como director técnico de la selección nacional”.

Nicolás Córdova pierde el control del camarín en La Roja. (Foto: Jeff Lee/Photosport=

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Todo esto ocurre tras las derrotas de Chile ante Canadá (1-0) y Estados Unidos (4-2) y en la previa de su último compromiso en esta fecha FIFA, que es el amistoso con México el próximo martes 6 de octubre a las 23:30 horas en Los Ángeles.