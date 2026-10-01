Uno que fue mundialista con la Selección Chilena puso en su lugar a Marcelino Núñez luego de lo sucedido en la gira por Norteamérica.

Un verdadaro escándalo estalló al interior de La Roja, que terminó con el volante Marcelino Núñez siendo desconvocado luego de un encontrón con el técnico interino Nicolás Córdova.

El volante del Ipswich Town de la Premier League no habría podido ocultar su frustración al no sumar minutos en el partido amistoso contra Estados Unidos del pasado martes en St. Louis.

Es más, el enfado del jugador de 26 años también se habría extendido con algunos de sus compañeros, ya que se habla de una pelea con Lucas Cepeda. Ante todo lo ocorrido, el propio Núñez solicitó ser liberado.

El malestar de una leyenda de La Roja

En el entorno de la Selección Chilena no cayó nada bien este quiebre, incluso una leyenda como Óscar Wirth se refirió a lo sucedido, sando a conocer su opinión en conversación con BOLAVIP.

“Es la guinda de todas las situaciones incómodas que se han vivido y han dejado mucho que desear. Han jugado cinco partidos y han tenido cuántos, cinco expulsados. Hay cero compromiso con lo que estás haciendo, la Selección es una cosa sagrada, donde tu tienes que ir con todas tus ganas y todo el deseo de querer representar bien a tu país. Esto no es una cuestión de alardes personales”, comenzó diciendo.

“Si me colocan entonces sirvo y si es que no me colocan entonces no sirvo. No puede ser así. El jugador siempre juega a ser más vivaracho, lamentablemente son las cosas que no suman y le hacen muy mal al fútbol general”, agregó en contra de la actitud de Núñez.

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El exarquero Óscar Wirth estalla por nuevo conflicto en La Roja.

En la misma línea, el mundialista en España 1982 hizo un llamado a los seleccionados nacionales a dar un buen ejemplo.

“De pronto, aunque ellos no lo crean o no se hayan dado cuenta, ellos son refrerentes de la gente joven, entonces la gente joven que viene creciendo y no tienen muy clara las cosas, y los ven a ellos de proceder de esa manera, escogen un muy mal camino como para abrirse paso”, completó Wirth.

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Cabe recordar que todo este conflicto se da cuando a La Roja todavía le queda un compromiso en esta gira por Norteamérica, pues el próximo martes 6 de octubre enfrenta a México a las 23:30 horas en Los Ángeles.