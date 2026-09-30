Juan Cristóbal Guarello elige a la mayor figura de Chile vs. Estados Unidos: “Partidazo”

El periodista analizó la derrota de la Selección Chilena y destacó a Darío Osorio. Le gustó su actuación en Norteamérica.

La Selección Chilena fue superada 4-2 por Estados Unidos en la fecha FIFA. El combinado nacional intentó y a ratos logró estar a la altura, pero no pudo igualar el encuentro en Misuri.

Ello fue analizado por Juan Cristóbal Guarello en su programa La Hora de King Kong, en el que eligió a la mayor figura de Chile. Hubo una pieza titular que le llamó la atención en el duelo amistoso.

¿Su nombre? Darío Osorio. El periodista se refirió a la actuación del ariete de 22 años, que pudo tener un impacto en el resultado, pero el palo se lo impidió. Su rendimiento fue notable.

“Muy buen partido de Darío Osorio, ya vamos a hablar de individualidades (…) Un 6,5 (de nota). Un partidazo“, comenzó señalando el comunicador.

“Hay un jugador que le saca mucha diferencia al equipo, que es Darío Osorio. Vamos al lado positivo. Agarra el protagonismo que siempre se le pidió, tomando la lanza. Bien“, agregó.

Juan Cristóbal Guarello destacó a Darío Osorio en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Juan Cristóbal Guarello lapida a la Selección Chilena

A pesar de dichos elogios, el rostro de TV cuestionó el desempeño del elenco dirigido por Nicolás Córdova. Hizo hincapié en las falencias de Chile con el balón en los pies.

“No veo a corto plazo un gran cambio en la Selección Chilena. Muchachos, Estados Unidos te mandó debutantes y te ganó 4-2… Chile pone lo mejor que tiene y no puede meter tres pases seguidos“, comentó.

“Es un equipo luchador, que trata de presionar, que moja la camiseta. Ese no es el problema, el problema es saber para dónde corre Chile. Perdiste el dominio sobre la pelota, no tiene control del juego”, cerró.