El entrenador de 'La Roja', Nicolás Córdova le dejó este potente mensaje a Darío Osorio.

La Selección Chilena volvió a sufrir un duro golpe en esta Fecha FIFA, en donde La Roja de Nicolás Córdova no pudo ante Estados Unidos y terminó cayendo por 4-2 en un partido donde mostró pasajes de buen fútbol, pero nuevamente pagó caro sus errores defensivos.

Tras lo que fue este duelo, el estratega nacional, Nicolás Córdova habló con los medios de comunicación y dejó un importante mensaje para Darío Osorio, a quien hoy lo pone como un gran estandarte dentro de este nuevo ciclo y que espera que tome esa batuta.

“Para eso son estos partidos, para que Darío tome responsabilidad de lo que significa el hoy en día en la selección chilena”, partió señalando Córdova.

Siguiendo en aquello, el ‘Nico’ sabe que hoy en día Darío Osorio tiene otro estatus como futbolista tras su arribo a la Premier League, en la que espera que pueda aprovechar su llegada al Crystal Palace y siga creciendo como jugador.

Córdova y su mensaje a Osorio | Foto: Photosport

“Es un jugador de la Premier League, que acaba de ser contratado en un club importante que cuando se le da la oportunidad tiene que aprovecharla”, declaró.

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Concluyendo, Córdova que en este proceso de la Selección Chilena hay cosas que se pueden ir mejorando, pero pone paños fríos en este proceso construcción, en la que su objetivo es que los jugadores se puedan mostrar ante esta clase de rivales.

“Al final esto es muy simple, hay muchas cosas por mejorar, soy consciente que no estamos en un nivel de juego espectacular, estamos en construcción de jugadores, quiero que se entienda”, cerró.