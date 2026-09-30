Darío Osorio asume sus falencias en la Selección Chilena: “Hay cosas que tengo que…”

El jugador del Crystal Palace mostró su optimismo a pesar de perder contra Estados Unidos. Fue la figura de Chile.

La Selección Chilena no pudo contra Estados Unidos y fue derrotada 4-2 en la fecha FIFA. La escuadra nacional batalló hasta el final, pero el local fue superior en el encuentro disputado en Misuri.

¿Un punto favorable para La Roja? El rendimiento de Darío Osorio, aunque el propio jugador sabe que aún puede dar más. Así lo confirmó con sus palabras tras el compromiso.

Según detalló el ariete del Crystal Palace, su mejor versión está por llegar. Es consciente de que debe pulir sus cualidades, más con su reciente arribo a la liga más competitiva del mundo.

“Trato siempre de hacer mi juego: recuperar balones, tuve más tiros al arco, pero trato siempre hacer lo mismo. En el primer tiempo faltó estar más fino para definir”, reflexionó.

“Cada uno se siente parte del grupo, tiene objetivos con su forma de ser. Y no hay un solo líder, todos lo somos en el campo y todos los días. Mi llegada a la Premier League creo que aporta bastante“, agregó.

Darío Osorio habló tras la caída de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Darío Osorio asume sus falencias en la Selección Chilena

Sobre tal línea, el formado en Universidad de Chile no escondió sus debilidades. Tras haber recibido críticas, logró ser el atacante que se espera, aunque no lo pudo capitalizar con goles.

“Al final hay poco chileno en las cinco mejores ligas. Yo creo que ayuda. Siento que hay cosas que tengo que mejorar. Ya me han dicho algunas, lo primordial es mejorar“, concluyó.