La Selección Chilena se inclinó por 4-2 a Estados Unidos, aunque le dio varios dolores de cabeza a Mauricio Pochettino.

Este martes 29 de septiembre la Selección Chilena disputó su segundo partido amistoso de esta triple fecha FIFA, donde visitó a Estados Unidos en San Luis. La Roja se inclinó por 4-2, mereciendo mucho más ante los norteamericanos.

Los pupilos de Nicolás Córdova le dieron muchos dolores de cabeza a los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino, que venía de alcanzar los octavos de final en el Mundial 2026.

Si bien el equipo de las barras y las estrellas se puso en ventaja a los 37 minutos con el gol de Sebastián Berhalter, las más claras las había tenido el combinado nacional.

A los 34′ Ben Brereton disparó al travesaño, mientras que un minuto más tarde Darío Osorio también mandó el balón contra uno de los palos.

Pero la primera etapa terminó positivamente para Chile, pues a los 45+1′ llegó el empate tras una serie de rebotes en el área gringa, donde terminó conectando el balón el lateral Diego Ulloa de Colo Colo.

En el segundo tiempo La Roja salió con todo, donde Maximiliano Gutiérrez sorprendió a toda la zaga estadounidense sacando un derechazo imposible para el arquero Brian Schwake, poniendo así en ventaja al cuadro sudamericano.

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La ventaja para Chile no duró mucho, pues en los 51′ Julian Hall volvió a equiparar el marcador. De ahí en adelante, se vino una avalancha norteamericana.

En los 72′ Chris Richards puso el 3-2 para los dueños de casa, al ganarle un cabezazo a Paulo Díaz. Mientras que sobre el final, en los descuentos, Mathis Albert decretó el 4-2 definitivo.

Lo peor vino después de esta conquista, con una pelea entre ambos equipos luego de un entrevero entre Leandro Hernández y Chris Richards, que fue solucionado con tarjeta amarilla para ambos.

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Quedó la tole tole en el final entre Chile y Estados Unidos. (Foto: Jeff Lee/Photosport)

Esta fue la segunda derrota de Chile en la gira por Norteamérica, pues el pasado sábado cayó por 1-0 ante Canadá. Ahora a La Roja le queda un compromiso más, que es el próximo martes 6 de octubre a las 23:30 horas frente a México en Los Ángeles.