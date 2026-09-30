Cristián Caamaño alaba a dos figuras de la Selección Chilena: “Atrevimiento y rebeldía”

El periodista destacó lo hecho por Darío Osorio y Maximiliano Gutiérrez contra Estados Unidos. Los quiere como titulares inamovibles.

La Selección Chilena lo intentó, pero cayó 4-2 contra Estados Unidos en la fecha FIFA. El elenco nacional luchó hasta el final en Misuri, lo que no le alcanzó para conseguir un mejor resultado en calidad de visita.

Sin embargo, Cristián Caamaño sacó puntos positivos en limpio tras el encuentro. En los micrófonos de Radio Agricultura, se rindió ante dos piezas titulares de La Roja en tal compromiso.

¿A quiénes alabó? Hizo hincapié en los rendimientos de Darío Osorio y Maximiliano Gutiérrez. Ambos fueron desde el arranque y exhibieron pinceladas de talento en ofensiva.

“Destacar lo de Darío Osorio y Maximiliano Gutiérrez, el atrevimiento y la rebeldía. Es lo que uno le tiene que pedir a estos chicos cuando las cosas están a contramano“, lanzó.

Sobre la misma línea, el comunicador agregó: “Me parece interesante que por fin Darío Osorio, al menos durante 60 minutos, sostuvo una intensidad, un ritmo y desequilibrio“.

Darío Osorio y Maximiliano Gutiérrez brillaron en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Cristián Caamaño se ilusiona con la Selección Chilena

Finalmente, a pesar de reconocer el débil planteamiento táctico de Nicolás Córdova, el rostro de TV apuntó a sacarle provecho a nombres como Darío Osorio y Maximiliano Gutiérrez.

“Son dos jugadores que si los logramos unir con (Lucas) Cepeda, tenemos algo a los que nos podemos aferrar“, comentó.

“No fue un partido correcto de Chile, fue de destellos y episodios. Hay 10 minutos del primer tiempo que es lo mejor que ha tenido Chile, pero en un contexto que hay que señalarlo: Estados Unidos puso cuatro sub-20″, cerró.