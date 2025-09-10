Las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 finalizaron para la Selección Chilena y de la peor manera, pese al empate sin goles ante Uruguay. La Roja finalizó en el humillante último puesto de la clasificación mundialista.

Sobre el momento que vive el combinado nacional habló Claudio Bravo en ESPN Chile, donde dijo que “Es complejo, porque en mi cabeza rondan muchísimas cosas. En cierto modo, estas Clasificatorias han sido catastróficas, ha sido todo muy negativo desde un inicio hasta el final”.

Bravo se la juega por Nicolás Córdova. | Foto: Photosport

“Cuesta analizar la parte técnica, la parte futbolística, dirigencial, muchos aspectos que no se dieron para clasificar a Chile a una nueva Copa del Mundo. Me tocó ser parte de estas Clasificatorias”, complementó.

Una de las grandes interrogantes en el fútbol chileno de ahora en adelante es quién será el nuevo entrenador de la Selección Chilena, donde el ex portero dio su parecer y se la jugó por Nicolás Córdova para que siga al mando.

“A mí me gusta, porque el recambio, que es naturalmente la Sub 20, él ya lo conoce, también la cultura del fútbol chileno y a este grupo de jugadores (…) Él está capacitado, y dinero para traer a un DT de afuera creo que tampoco hay. Él es una muy buena opción, ¿por qué no darle la oportunidad a un técnico chileno?”, remató.

Lo que viene para Chile

La Roja ahora tendrá que disputar un par de partidos amistosos en Rusia frente al cuadro local y ante Perú, compromisos que servirán para proyectar jugadores de cara a los próximos desafíos que tiene Chile.