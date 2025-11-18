La Selección Chilena logró revertir el marcador y venció 2-1 a Perú en el amistoso por fecha FIFA. A pesar de las dificultades, el equipo dirigido por Nicolás Córdova mantuvo la tranquilidad y se llevó el encuentro.

Ante tal escenario, Jorge “Coke” Hevia analizó el compromiso en los micrófonos de BOLAVIP Chile y elogió a tres jugadores del combinado nacional. Para él, hay una base para seguir trabajando.

En primera instancia, destacó lo hecho por Francisco Salinas y Darío Osorio. Tanto el lateral derecho como la promesa de 21 años exhibieron un alto rendimiento en el Estadio Olímpico de Sochi.

“Me gustó el partido de Salinas y de Osorio. Creo que todo es ganancia y aquí uno también puede sacar conclusiones, o sea, tan malos no somos, ¿no? Pero sí muy discretos“, comenzó señalando.

En dicha línea, alabó lo hecho por Felipe Loyola y agregó: “También, porque llega al gol. Yo creo que a nivel clubes, Chile necesita sumar jugadores a mejores clubes para tener un mejor ritmo”.

Darío Osorio y Felipe Loyola recibieron alabanzas por su nivel en la Selección Chilena. (Foto: La Roja)

Finalmente, el comunicador también tuvo un momento para defender a Iván Román. El zaguero fue expulsado en el primer tiempo y provocó un penal: fue el 1-0 en contra de Chile.

“No vi puntos bajos, lo de él es un error y ya está, tiene 19 años, es lo que le tiene que pasar. Pero me gustó que Chile haya intentado, porque fue a buscar un resultado perdiendo 1-0″, cerró.

