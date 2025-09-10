La Selección Chilena concluyó su pesadilla. Este martes, empató 0-0 ante Uruguay y se despidió ante su gente en el Estadio Nacional: terminó su participación en el proceso clasificatorio.

El combinado nacional disputó la última fecha de las Eliminatorias CONMEBOL y deberá comenzar a pavimentar una nueva era. ¿Cómo apreció Cristian Arcos el encuentro ante los charrúas?

En conversación con BOLAVIP Chile, valoró lo realizado por el equipo dirigido por Nicolás Córdova. Si bien no se logró vencer al rival, se elevó el nivel exhibido en el gramado de juego.

“Termina siendo un partido marcado por un equipo que parte clasificado frente a un equipo que parte eliminado. Por lo tanto, eso contextualiza mucho la intensidad del partido”, comenzó señalando.

“Me parece que Chile hace un partido correcto, un buen segundo tiempo y pudo haberlo ganado incluso, pero el partido se habría jugado de una manera distinta si aquí hubiera algo más de puntos en juego”, agregó.

La Selección Chilena concluyó las Eliminatorias CONMEBOL en la última ubicación. (Créditos: Photosport)

Los culpables de la crisis de la Selección Chilena

Finalmente, el comunicador apuntó contra la cúpula de la ANFP por el momento de La Roja. El combinado nacional concluyó en la última posición de la tabla en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026.

“Acá hay una variedad de responsables, pero creo yo que los más responsables son quienes toman decisiones, ya sea el directorio de la ANFP, la dirigencia de la ANFP o el Consejo de Presidentes“, reflexionó.

“Para mí sigue estando el asunto ahí. Si no cambias esas estructuras, ya sea de nombres y de mirada, va a costar mucho salir de esto. Y si salimos, va a ser momentáneo y un espejismo, no algo permanente”, cerró.