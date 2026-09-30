Arturo Vidal le pone tarea a Darío Osorio: “Puede jugar en los mejores equipos del mundo”

El destacado mediocampista alabó a la figura de la Selección Chilena. Sin embargo, lo llamó a pulir sus cualidades.

La Selección Chilena no pudo contra Estados Unidos y cayó 4-2 en su segundo partido de la fecha FIFA. El combinado nacional luchó, pero no pudo igualar el encuentro en Misuri.

En dicho compromiso, hubo un jugador que fue sobresaliente: Darío Osorio mostró su nivel en Norteamérica. La promesa de 22 años exhibió rafagazos de su calidad y ello fue valorado por un histórico del país.

¿Por quién? Arturo Vidal. A través de los micrófonos de Mega, el legendario mediocampista se rindió ante el oriundo de Hijuelas, pero lo llamó a perfeccionarse. Tiene cualidades para llegar a la élite.

“Yo le exigía cuando estaba (en la selección) que demuestre, que dé ese paso de madurez. Cuando se convenza que tiene un talento para jugar en los mejores equipos del mundo, va a cambiar mucho“, lanzó.

“Todavía lo veo que está verde, no está con esa confianza (…) Ese paso al Crystal Palace ojalá le sirva y se sienta con esa capacidad de competirle a cualquiera, porque tiene un talento increíble, pero no lo ha demostrado“, agregó.

Arturo Vidal analizó el duelo de Darío Osorio en La Roja. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal aplaude a Darío Osorio

Finalmente, el campeón de América comparó al formado en Universidad de Chile con futbolistas de renombre mundial. Para el oriundo de San Joaquín, su compatriota no tiene nada que envidiarle a grandes estrellas.

“Lo que tiene él son tres virtudes muy importantes: la velocidad para competir con cualquiera del mundo. Tiene la pegada y una zurda espectacular. Tiene tres condiciones que las tiene que explotar al máximo“, reflexionó.

“Si (Michael) Olise teniéndola muy clara, va para adelante y está entre los mejores del mundo, ¿por qué Darío Osorio, teniendo las mismas condiciones, no puede hacer eso?“, concluyó.