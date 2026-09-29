Histórico de La Roja destaca a este jugador y sorprende con su elogio: “Es desequilibrante”

El histórico de 'La Roja' que dejó este gran mensaje por este jugador de la Selección Chilena.

La Selección Chilena tuvo su segunda prueba de fuego dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo que comanda Nicolas Córdova no pudo ante Estados Unidos y sumó una nueva derrota al caer por 4-2 en un reñido encuentro que se disputó en el Energizer Park.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista y seleccionado nacional, Jorge Contreras conversó con Bolavip Chile en exclusiva y se refirió a lo que dejó esta nueva actuación de la Selección Chilena, en la que a pesar de la derrota, quedó con buenas sensaciones.

“Por momentos me gustó Chile, hubo momentos en el que Chile le creó una presión a Estados Unidos y esos fueron los mejores momentos, cuando le quitó la pelota, la recuperó, los pudo atacar y después como que bajaron la intensidad con la que estaban jugando”, partió indicando Contreras.

Agregando a esto, el ‘Coke’ hizo hincapié en que la Selección Chilena pecó de falta de atención tras ponerse en ventaja en el partido, en donde no supo manejar el resultado para quedarse con la victoria.

‘Coke’ Contreras elogió a Osorio | Foto: Photosport

“Chile se pone en ventaja y ahí donde más tenía que tener atención y la ejecución en la marca, los estadounidense lo hicieron mejor”, declaró.

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Concluyendo, Contreras destacó a tres jugadores dentro de esta derrota de la Selección Chilena, en la que puntualmente otorgó mayores elogios a Darío Osorio, a quien lo vio de muy buena forma en este compromiso y espera que siga consolidándose como un importante nombre en el ataque.

“Me gustó Román, muy atento y todo, también lo de Loyola, que era un desconocido y Osorio me gustó mucho, hace rato no lo veía y es desequilibrante, tiene que incidir mucho más en lo que es el ataque de la selección”, cerró.