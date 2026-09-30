Este martes por la noche la Selección Chilena sufrió una nueva derrota, esta vez por 4-2 ante Estados Unidos, en su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA. La Roja ya venía de caer frente a Canadá el pasado sábado.
Tras el compromiso en San Luis, el entrenador Nicolás Córdova atendió a los medios en conferencia de prensa, donde una vez más defendió su proceso y también a sus dirigidos.
“Esto es muy simple, hay muchas cosas por mejorar, yo soy consciente que hoy no estamos en un nivel de juego espectacular, estamos en construcción sobre todo de jugadores, eso quiero que se entienda bien”, comenzó diciendo.
“Lo único que quiero transmitir es que la única manera que estos chicos crezcan es precisamente jugando este tipo de partidos, estar expuestos a estas velocidades, a estar expuestos a estos contraataques que son muy rápidos, estos balones que son muy rápidos, y no hay otra forma de hacerlo que jugando este tipo de partidos”, añadió.
En esa línea, intentó asegurar que se está yendo por el camino correcto, pues es necesario enfrentar a estos rivales que en estos momentos están por encima del nivel de Chile.
“Para nosotros sería súper fácil, para protegernos, armar partidos con selecciones inferiores, pero creo que no gana nadie. Independiente de perder el partido, acá lo más importantes es lo que hemos hablado todo el tiempo, que los chicos que están apareciendo tengan estas vivencias”, indicó Córdova.
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Finalmente, también tuvo palabras para el sentir de sus dirigidos, luego de lo ocurrido sobre el final en que se enfrascaron en una pelea con los norteamericanos.
“Obviamente hay frustración, hay mucho rato de esta situación, de este mal humor, de esta negatividad en torno a la Selección, esto no viene de hace un año desde que yo agarré esta responsabilidad, estos chicos están cargando con el peso de los tres mundiales sin ir. Hay que ir sacudiéndose, ir entendiendo que es un proceso distinto, tienen que ir apareciendo los nuevos líderes, las nuevas voces dentro del camarín, es tiempo”, completó el DT de 47 años.
Nicolás Córdova en la caída de Chile ante Estados Unidos. (Foto: Jeff Lee/Photosport)
¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?
El siguiente partido amistoso de La Roja y con el que cerrará la gira por Norteamérica será contra México el próximo martes 6 de octubre a las 23:30 horas en Los Ángeles.