Final caliente entre La Roja y Estados Unidos: amistoso casi termina en batalla campal

Nuevamente La Roja cierra un amistoso subida de tono y protagonizando una trifulca que casi termina a las manos. A mejorar la frustración.

Un caliente final tuvo el amistoso entre la Selección Chilena y Estados Unidos en St. Louis. En los minutos finales, los ánimos se encendieron en Misuri y jugadores de ambas selecciones protagonizaron un tenso cruce que por poco termina en batalla campal.

Todo comenzó cuando Leandro Hernández llegó tarde a una pelota contenida por el arquero Brian Schwake, desatando la furia de los jugadores estadounidenses que rápidamente fueron a buscar al joven atacante de Colo Colo.

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En la refriega llegaron prácticamente todos los jugadores de ambas selecciones, y en el intercambio de empujones, Gonzalo Tapia fue uno de los agredidos. Tras la trifulca el árbitro amonestó a Chris Richards y a Leandro Hernández.

Tras el pitazo inicial, los entreveros nuevamente encendieron los ánimos, pero el propio técnico de EE.UU., Mauricio Pochettino se encargó de calmar las aguas y sacar a sus dirigidos del conflicto.

Finalmente, la Roja cayó 4-2 en el Energizer Park ante Estados Unidos y firmó su segunda derrota consecutiva en la gira por Norteamérica. Ahora, viene México el próximo martes en Los Ángeles.

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