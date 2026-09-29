Final caliente entre La Roja y Estados Unidos: amistoso casi termina en batalla campal

Un caliente final tuvo el amistoso entre la Selección Chilena y Estados Unidos en St. Louis. En los minutos finales, los ánimos se encendieron en Misuri y jugadores de ambas selecciones protagonizaron un tenso cruce que por poco termina en batalla campal.
Todo comenzó cuando Leandro Hernández llegó tarde a una pelota contenida por el arquero Brian Schwake, desatando la furia de los jugadores estadounidenses que rápidamente fueron a buscar al joven atacante de Colo Colo.
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En la refriega llegaron prácticamente todos los jugadores de ambas selecciones, y en el intercambio de empujones, Gonzalo Tapia fue uno de los agredidos. Tras la trifulca el árbitro amonestó a Chris Richards y a Leandro Hernández.
Tras el pitazo inicial, los entreveros nuevamente encendieron los ánimos, pero el propio técnico de EE.UU., Mauricio Pochettino se encargó de calmar las aguas y sacar a sus dirigidos del conflicto.
Finalmente, la Roja cayó 4-2 en el Energizer Park ante Estados Unidos y firmó su segunda derrota consecutiva en la gira por Norteamérica. Ahora, viene México el próximo martes en Los Ángeles.
El más criticado de Chile tras el primer tiempo vs. Estados Unidos: “Hace agua por todos lados”
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