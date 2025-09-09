El partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana quedó marcado por la violencia en las tribunas y el descontrol total en la cancha Estadio Libertadores de América de Avellaneda.

En medio de ese encuentro, un talento chileno-argentino se hizo presente como titular en el Rojo: Lautaro Millán, quien ha ido ganando minutos y consolidando su juego en la escuadra de Julio Vaccari.

Nacido en Bahía Blanca, Argentina, Millán puede representar a la Roja gracias al origen chileno de su padre, y ahora apunta a ganarse un lugar en el Mundial Sub 20 2025.

Lautaro Millán ha disputado 33 partidos desde su debut, en los cuales ha convertido 3 goles y ha aportado con una asistencia | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

Lautaro Millán busca ganarse un lugar en el Mundial Sub 20 con La Roja

Con jugadores de gran nivel como Claudio “El Diablito” Echeverri y Franco Mastantuono en la Selección Argentina, Millán decidió aceptar la convocatoria para defender a La Roja en las próximas instancias y luchar por un puesto en la cita planetaria juvenil que se jugará en Chile.

Este lunes 8 de septiembre, el jugador destacó al anotar el único tanto en la victoria de la Roja Sub 20 disputó frente a Arabia Saudita en uno de los dos amistosos que se disputaron en Sao Paulo, Brasil.

Ahora, el joven delantero busca consolidarse como una pieza importante en el combinado chileno y aprovechar cada oportunidad para demostrar que puede ganarse un lugar en el Mundial Sub 20 2025.

Su desempeño no solo genera expectativas en el cuerpo técnico de Nicolás Córdova, sino que también alimenta la ilusión de los hinchas chilenos que quieren verlo brillar en la cita internacional.

El gol de Lautaro Millán en su debut con la Selección Chilena Sub 20: