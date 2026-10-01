Destapan la verdad del escándalo de Marcelino Núñez en La Roja: “No le gustaban ciertas actitudes”

El periodista Cristián Caamaño contó nuevos detalles del conflicto que gatilló la salida del mediocampista de la gira de La Roja por Norteamérica.

Un verdadero terremoto sacudió a la Selección Chilena en las últimas horas durante su gira por Norteamérica, luego que se confirmara la baja de Marcelino Núñez un día después de la derrota frente a Estados Unidos en St. Louis.

Si bien la Federación calificó como un asunto personal su salida de la concentración, otras versiones apuntaron a un grave conflicto, incluso a golpes, con un compañero y a un fuerte cruce con el entrenador Nicolás Córdova.

Con el correr de las horas surgió una nueva versión. El periodista Cristián Caamaño reveló detalles inéditos del conflicto que habría gatillado la salida del mediocampista del Ipswich Town, a menos de una semana del último amistoso frente a México en Los Ángeles.

La verdad del escándalo de Marcelino Núñez (Photosport)

“A Córdova no le gustan ciertas actitudes de Marcelino”

“La información que yo tengo, me hago responsable, absolutamente, no hubo ningún pleito, ningún encontronazo, ningún cruce de golpe entre Marcelino Núñez y un compañero, saco a Cepeda y saco a cualquiera”, comentó de entrada el comentarista en Agricultura Deportes.

Luego confirmó que “la situación es fundamental y específicamente con Nicolás Córdova. La disputa de Marcelino es personal, no le cayeron bien al volante las declaraciones de Nicolás Córdova posterior al partido con Canadá, con un estilo muy frontal, Córdova habló de que Marcelino tiene que aceptar y adoptar un rol de liderazgo dentro de la selección, dentro y fuera de la cancha, y lo apuntó directamente”.

Publicidad

Caamaño apuntó al disgusto de Córdova con el formado en la UC: “Como que no le gustaban ciertas actitudes del jugador dentro de la cancha. Digamos, el desplante que tenía en Inglaterra y trasladarlo a la selección”.

“Bueno, aquello no le gustó a Marcelino, me imagino que también debería venir acumulando situaciones anteriores en cuanto a, no sé, posicionamiento, cosas que a lo mejor no le gustaban del manejo Nicolás Córdova”, cerró el comentarista.