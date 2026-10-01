El volante del Ipswich Town fue liberado anoche de la Selección Chilena en medio de la gira por Norteamérica, luego de un quiebre en el camarín.

Un verdadero escándalo ha ocurrido en las últimas horas en La Roja luego de la derrota por 4-2 ante Estados Unidos, en su segundo partido amistoso de la gira por Norteamérica.

Esto a raíz de la salida anticipada del volante Marcelino Núñez, que anoche fue liberado de la convocatoria por “motivos personales”, según el comunicado que sacó la Selección Chilena.

Más tarde se filtró el verdadero motivo, que habría sido una acalorada discusión del jugador del Ipswich Towm con sus compañeros, incluso casi se va a los golpes con uno de ellos.

Según información de Radio Cooperativa, el formado en Universidad Católica estuvo muy cerca de las agresiones físicas con Lucas Cepeda, luego de molestarse con gran parte del plantel.

Las razones del desencuentro no están claras, pero la frustración de Núñez sería uno de los motivos de su comportamiento, luego de no sumar minutos en el duelo ante los estadounidenses.

Marcelino Núñez alcanzó a estar hasta el entrenamiento del miércoles en San Luis. (Foto: La Roja)

Publicidad

Cabe recordar que el oriundo de Renca fue titular en el primer partido contra Canadá, donde jugó hasta los 52 minutos, recibiendo una serie de críticas por su desempeño en la caída por 1-0.

Ahora, el entrenador Nicolás Córdova tendrá que ver cómo recomponer el grupo de cara al último compromiso de esta fecha FIFA, que será ante México el próximo martes 6 de octubre a las 23:30 horas en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

En síntesis

Marcelino Núñez fue liberado tras casi llegar a los golpes con Lucas Cepeda.

fue liberado tras casi llegar a los golpes con Lucas Cepeda. Derrota por 4-2 sufrió La Roja ante Estados Unidos en su amistoso.

sufrió La Roja ante Estados Unidos en su amistoso. Martes 6 de octubre jugará Chile contra México a las 23:30 horas.