¡Otra baja en La Roja! Un titular de Nicolás Córdova fue liberado por “motivos personales”

Este miércoles por la noche fue desconvocado otro jugador de la Selección Chilena previo a su último amistoso en Norteamérica.

Una sorpresiva baja suma la Selección Chilena en medio de la preparación de su tercer y último partido amistoso de la gira por Norteamérica, luego de las derrotas de La Roja frente a Estados Unidos y Canadá.

Se trata del volante Marcelino Núñez, que había sido titular en el primer compromiso, recibiendo más de alguna crítica por su desempeño en el mediocampo.

Aunque esta vez no se trata de una lesión, pues según el comunicado que sacaron en la Selección, el futbolista que milita en el Ipswich Town de la Premier League fue liberado por motivos personales.

“La Gerencia de Selecciones Nacionales informa que el jugador Marcelino Núñez (Ipswich Town) ha sido liberado de la convocatoria por motivos personales”, informaron.

Marcelino Núñez fue liberado de La Roja. (Foto: Alejandro Pagni/Photosport)

Marcelino Núñez se pierde el partido con México

De esta forma, el jugador de 26 años no podrá estar en el partido contra México del próximo martes 6 de octubre a las 23:30 horas en Los Ángeles.

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El formado en Universidad Católica se suma a la ausencia del defensa Benjamín Kuscevic, que fue desconvocado por lesión en la antesala del primer amistoso.

Hasta el momento se desconoce si el entrenador Nicolás Córdova llamará de emergencia a otro futbolista, como lo hizo hace unos días con Igor Lichnovsky.

En síntesis

Marcelino Núñez fue liberado de la Selección Chilena por motivos personales y no médicos.

fue liberado de la Selección Chilena por motivos personales y no médicos. Martes 6 de octubre es el amistoso de Chile contra México a las 23:30.

es el amistoso de Chile contra México a las 23:30. Benjamín Kuscevic fue desconvocado previamente de la selección dirigida por Nicolás Córdova por lesión.