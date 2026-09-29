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La Roja

El más criticado de Chile tras el primer tiempo vs. Estados Unidos: “Hace agua por todos lados”

Los hinchas perdieron la paciencia contra uno de los defensas centrales tras el gol de Sergiño Dest en el 1-0 de los locales.

Chile se fue al descanso 1-1 ante Estados Unidos.
© PhotosportChile se fue al descanso 1-1 ante Estados Unidos.

La Selección Chilena enfrentó a Estados Unidos en su segundo amistoso por Norteamérica. En el Energizer Park de St. Louis en Misuri, La Roja se fue al descanso 1-1 tras agónica anotación de Diego Ulloa en una intensa disputa de balón en el área luego de un tiro de esquina.

En un intenso primer tiempo, Chile comenzó a afirmarse en el terreno de juego con el correr de los minutos, encontrando espacios mediante rápidos contragolpes. Así tuvo tres ocasiones claras para abrir la cuenta: Reichmult falló un mano a mano, mientras que Ben Brereton y Darío Osorio estrellaron sus remates en el palo.

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Aunque La Roja no pasó mayores zozobras en defensa, las críticas en redes sociales se concentraron en uno de los centrales, tras la anotación de Sergiño Dest para el 1-0 de los locales.

El principal apuntado durante el primer tiempo fue Jonathan Villagra, quien por momentos se vio superado en velocidad y sufrió en varias ocasiones con los balones a su espalda. Sin embargo, la paciencia se colmó al momento del gol de Dest: el defensor de Colo Colo tuvo una tibia marca dentro del área y le dejó el espacio al estadounidense para definir fuerte y abajo.

Las críticas contra Jonathan Villagra

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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