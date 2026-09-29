El más criticado de Chile tras el primer tiempo vs. Estados Unidos: “Hace agua por todos lados”

Los hinchas perdieron la paciencia contra uno de los defensas centrales tras el gol de Sergiño Dest en el 1-0 de los locales.

La Selección Chilena enfrentó a Estados Unidos en su segundo amistoso por Norteamérica. En el Energizer Park de St. Louis en Misuri, La Roja se fue al descanso 1-1 tras agónica anotación de Diego Ulloa en una intensa disputa de balón en el área luego de un tiro de esquina.

En un intenso primer tiempo, Chile comenzó a afirmarse en el terreno de juego con el correr de los minutos, encontrando espacios mediante rápidos contragolpes. Así tuvo tres ocasiones claras para abrir la cuenta: Reichmult falló un mano a mano, mientras que Ben Brereton y Darío Osorio estrellaron sus remates en el palo.

Aunque La Roja no pasó mayores zozobras en defensa, las críticas en redes sociales se concentraron en uno de los centrales, tras la anotación de Sergiño Dest para el 1-0 de los locales.

El principal apuntado durante el primer tiempo fue Jonathan Villagra, quien por momentos se vio superado en velocidad y sufrió en varias ocasiones con los balones a su espalda. Sin embargo, la paciencia se colmó al momento del gol de Dest: el defensor de Colo Colo tuvo una tibia marca dentro del área y le dejó el espacio al estadounidense para definir fuerte y abajo.

Las críticas contra Jonathan Villagra

El flaco Villagra hace agua por todos lados.

Se lo han llevado como ham querido.#LaRoja @LaRoja #LaRojaxMega — gUillE (@7PECG) September 30, 2026

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La dupla defensiva de Roman con Villagra , cero aporte , NO MARCAN A NADIE.. #LaRoja — Jaime Salazar Sanhue (@jassppi) September 30, 2026

Oye pero Mendez y Villagra con un susto marcando a Dest, lo dejan hacer lo que quiera. — Nico Meza🇫🇮 (@caramelnico1) September 30, 2026

Osorio no lo siguió al 2, primer error. Después Villagra desatiende al punta de lanza haciendo que Ulloa deba cerrar dejando descubierto al que hace el gol — Iatrogenia (@Gerazul_) September 30, 2026

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Villagra – Román aún no se enteran que no tienen un libero atrás. Les ganan la espalda con generosa facilidad — Nicolás Oyarzún (@nicolasoyarzun1) September 30, 2026

Román y Villagra son jugadores prometedores, pero no pueden jugar juntos, muy frágil la defensa en el retroceso #laroja — Josh (@Jose_ben98) September 30, 2026

El pase de Osorio fue tan bueno que pilló a Gutiérrez paveando.



Dicho esto, creo que ambos son lo mejor de Chile en cancha. Agregaría al arquero que da confianza.



Por otro lado, laterales y centrales incapaces de jugar para adelante. Villagra y Faundez lo peorcito — LeonAzul – el abuelo (@leonazul) September 30, 2026

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Nico Córdova llevó a Villagra para darle en el gusto a la prensa, pero se termina disparando en los pies.



Un desastre absoluto el defensor de Colo Colo, totalmente superado y eso que es contra un equipo C — ScoutingFútbolChile (@ScFutbolChile) September 30, 2026