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Selección Chilena

VIDEO | Revisa los goles de Diego Ulloa y Maximiliano Gutiérrez para la Selección Chilena ante Estados Unidos

La Selección Chilena anotó ante Estados Unidos con los goles de Diego Ulloa y Maximiliano Gutiérrez.

Diego Ulloa anotó el gol para la Selección Chilena
© PhotosportDiego Ulloa anotó el gol para la Selección Chilena

La Selección Chilena disputa hoy su segundo encuentro dentro de la Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se enfrenta a Estados Unidos, en la que busca cosechar un positivo resultado tras lo que fue su derrota ante Canadá.

En lo que ha sido un disputado duelo, Chile y Estados Unidos se fueron al primer tiempo igualando a un tanto, en donde ambos equipos han tenido opciones para poder estar arriba en el marcador.

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La Selección de Estados Unidos logró abrir el marcador tras una gran jugada colectiva, la que terminó definiendo Sebastian Berhalter a los 37 minutos y puso en ventaja a los locales.

Antes de finalizar la primera, la Selección Chilena llegó a la igualdad tras el gol de Diego Ulloa, quien tras un gran lanzamiento de esquina de Darío Osorio, aprovechó el desorden que hubo en el área y anotó para Chile.

Luego, en el inicio de la segunda mitad, Maximiliano Gutiérrez puso el 2-1 para la Selección Chilena tras un soberbio zapatazo que dejó sin opción al arquero local.

VIDEO: REVISA EL GOL DE DIEGO ULLOA PARA LA ROJA

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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