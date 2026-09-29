VIDEO | Revisa los goles de Diego Ulloa y Maximiliano Gutiérrez para la Selección Chilena ante Estados Unidos

La Selección Chilena anotó ante Estados Unidos con los goles de Diego Ulloa y Maximiliano Gutiérrez.

La Selección Chilena disputa hoy su segundo encuentro dentro de la Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se enfrenta a Estados Unidos, en la que busca cosechar un positivo resultado tras lo que fue su derrota ante Canadá.

En lo que ha sido un disputado duelo, Chile y Estados Unidos se fueron al primer tiempo igualando a un tanto, en donde ambos equipos han tenido opciones para poder estar arriba en el marcador.

La Selección de Estados Unidos logró abrir el marcador tras una gran jugada colectiva, la que terminó definiendo Sebastian Berhalter a los 37 minutos y puso en ventaja a los locales.

Antes de finalizar la primera, la Selección Chilena llegó a la igualdad tras el gol de Diego Ulloa, quien tras un gran lanzamiento de esquina de Darío Osorio, aprovechó el desorden que hubo en el área y anotó para Chile.

Luego, en el inicio de la segunda mitad, Maximiliano Gutiérrez puso el 2-1 para la Selección Chilena tras un soberbio zapatazo que dejó sin opción al arquero local.

VIDEO: REVISA EL GOL DE DIEGO ULLOA PARA LA ROJA

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