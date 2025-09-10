La selección chilena cerró la peor clasificatoria de su historia tras empatar 0-0 ante Uruguay y rematar en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con apenas 11 puntos.

Con la Generación Dorada totalmente fuera de escena y un recambio en pañales, la ANFP comenzó la búsqueda de un nuevo director técnico que encabece el próximo proceso con miras al Mundial 2030.

Ahí, el nombre de Nicolás Córdova comenzó a sonar con fuerza como principal alternativa para asumir en la banca de La Roja, pese a que sus intenciones son mantenerse como DT de la Sub-20 y a cargo del proceso formativo.

En esa línea, el periodista de Radio ADN, Cristián Arcos, volvió a referirse al futuro de la banca de la selección chilena tras el reciente fracaso y puso a Córdova en el centro del debate como la opción principal de la dirigencia.

Nicolás Córdova suma bonos para asumir en la Roja adulta (Photosport).

“Si vas a traer a la adulta otra vez a alguien como Gareca por la mirada que tiene del fútbol… Me gusta más Gustavo Álvarez”, afirmó Arcos.

Por contraparte, añadió que “la mirada que tiene Córdova de los menores es tan clara que lo dejaría, porque tiene la película clara”.

Y en una afirmación tajante, el periodista reveló que “el dato que maneja el equipo de ADN es que Córdova es el candidato N°1 para la selección”.

Los números de Nicolás Córdova en la selección chilena

Al mando de la Selección chilena Sub-20 y la Adulta en dos interinatos, Nicolás Córdova ha disputado un total de 21 partidos oficiales, donde ganó 7 encuentros, empató 4 y perdió 12.