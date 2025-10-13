En la Selección Chilena se trabaja con mucha calma por quien tomará el mandato técnico del equipo de todos pensando en un nuevo proceso para ‘La Roja’, en la que se busca al nuevo entrenador que pueda liderar este proyecto.

Sobre este tema, el periodista Manuel De Tezanos se dio el espacio en su programa ‘Balong’ para hablar del nuevo DT para el equipo de todos, en la que propuso a un nuevo candidato para llegar a la banca nacional: Gustavo Álvarez.

“A mí me gustaría que fuera una alternativa en Chile, es un técnico pintado para nuestra idiosincracia, es un entrenador ofensivo, que le saca rendimiento a los jugadores”, parte señalando De Tezanos.

Siguiendo en aquello, el comunicador indica que los resultados avalan al hoy entrenador de la Univerisdad de Chile para ser un candidato en la banca de ‘La Roja’, en la que además, es un gran conocedor de nuestro fútbol tras los tres años que lleva trabajando en nuestro país.

De Tezanos propone a Álvarez para La Roja | Foto: Photosport

“Ha tenido éxito en las tres temporadas en Chile, yo no sé si la idiosincrasia del jugador peruana es para él, hay algo que ha quedado demostrado en nuestra selección, que no es porque tu traigas a un entrenador con pergaminos de afuera y lo sientes en la banca, va a tener buenos resultados”, remarca.

Concluyendo, De Tezanos apunta a Gustavo Álvarez como un serio candidato para la banca de la Selección Chilena, en la que no duda de que hoy en día sea una de las grandes opciones para llegar a la banca de Chile.

“Nos pasó con Rueda y con Gareca, con distintos estilos y niveles de compromiso, pero no funcionaron, hay que poner ojo a todos los detalles acá. Álvarez para mí es un candidato serio, estaría motivado con la selección, conoce ya bastante el fútbol chileno”, cerró.