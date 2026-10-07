El mediocampista sacó buenas conclusiones tras haber jugado los tres partidos de la gira por Norteamérica, pese a llegar con pocos minutos en Europa

Uno que sacó conclusiones positivas tras la gira de la Selección Chilena por Norteamérica fue Felipe Loyola. El futbolista chileno se sumó a La Roja tras haber disputado muy pocos minutos en la presente temporada con el Pisa en el fútbol italiano.

Loyola se sumó a los trabajos de Nicolás Córdova tras haber disputado apenas un minuto en la Serie B y otros 74’ en la Copa Italia. Por lo mismo, haber jugado los tres amistosos de Chile le dejó buenas sensaciones al excampeón con Huachipato.

La Roja festejó en Los Ángeles tras doblegar 2-0 a México en el último amistoso de la gira (Photosport).

Sobre el 2-0 ante México, el mediocampsita apuntó que “salimos de la misma forma que salimos los otros dos partidos. La única diferencia es que anotamos primero nosotros y con el resultado a favor pudimos controlar de una forma distinta”.

Respecto a su situación en Italia, Loyola reconoció que “en lo personal me sirve, jugué en los tres partidos y vuelvo con ganas, me siento muy bien físicamente, mentalmente, estoy trabajando muy bien y es cosa de tiempo nomás”.

“Siempre me ha tocado remarla, mi historia ha sido así y la verdad que estoy viviendo hoy en día mi presente con mucha hambre de mejora”, agregó.

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Finalmente, Loyola le dejó un firme mensaje al hincha chileno respecto a la Selección: “La gente simplemente que nos apoye, que confíe en nosotros, que somos un grupo que está en construcción, que está mejorando día a día, que está remando. El fuerte del equipo es joven”, cerró.

En síntesis…

Clave del triunfo: Loyola destacó que anotar primero ante México permitió manejar mejor el partido.

Loyola destacó que anotar primero ante México permitió manejar mejor el partido. Beneficio personal: Sumar minutos con La Roja le sirvió para recuperar ritmo tras su poca continuidad en Italia.

Sumar minutos con La Roja le sirvió para recuperar ritmo tras su poca continuidad en Italia. Llamado a la hinchada: Pidió confianza y apoyo para un plantel joven que sigue en proceso de crecimiento.