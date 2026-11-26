Esteban Matus abordó su frustrado arribo a Universidad de Chile. Actualmente, milita en las filas de Olimpia de Paraguay.

Universidad de Chile es un sueño para muchos, lo que queda demostrado con el caso de un jugador que brilla en Sudamérica: su nombre es Esteban Matus. A pesar de estar prácticamente confirmado en el cuadro laico, su traspaso se cayó.

Durante mediados de 2025, el lateral izquierdo pudo emigrar desde Audax Italiano al elenco de La Cisterna, pero el movimiento se frustró en el último instante. Ello fue recordado por el propio futbolista.

En conversación con ESPN Chile, el actual carrilero de Olimpia de Paraguay -conjunto con el obtuvo recientemente el título nacional- rememoró sus negociaciones para vestir la camiseta azul.

“Claramente eso me afectó en el tema anímico, se generó una ilusión mía y de toda mi familia, porque eso estaba cerrado, estaba listo. Me perdí un partido con Universidad Católica, recuerdo”, señaló.

Luego, agregó: “Me había realizado los exámenes médicos, o sea solo quedaba la firma y en el ultimo momento se cae. Tenía la ilusión de jugar en un equipo grande, con muchas más vitrina”.

Esteban Matus habló sobre Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Esteban Matus pudo jugar en Universidad de Chile

Finalmente, el formado en La Florida dejó en claro que ya pudo dar vuelta la página. Se enfoca en conseguir sus objetivos: uno de ellos es representar a la Selección Chilena.

“Soy creyente que las cosas pasan por algo, Dios tenía algo mucho mejor para mi, hoy estoy feliz con mi presente y con la decisión que tomé“, concluyó.