Figura de la Selección Chilena impacta con millonaria venta a Europa: “7.000.000 de euros”

Maximiliano Gutiérrez recaló en el Dinamo Moscú de Rusia por una jugosa cifra. Tendrá que ser repartida entre Independiente y Huachipato.

La Selección Chilena tiene un nuevo representante en Europa. Luego del cierre de los principales mercados de fichajes, una de las promesas del combinado nacional emigró: ese es el caso de Maximiliano Gutiérrez.

¿Cuál será su siguiente destino? Dinamo Moscú. El elenco ruso se quedó con los servicios del atacante de 22 años, que vivirá su primera experiencia fuera de Sudamérica.

Ello fue confirmado por su último club, Independiente de Avellaneda, a través de redes sociales. La escuadra argentina entregó los detalles de la operación: fue vendido por un jugoso monto.

“El delantero continuará su carrera en Rusia, tras superar el reconocimiento médico y concretar el acuerdo con la entidad europea“, comenzó señalando el comunicado.

Sobre la misma línea, agregó: “El traspaso contempla la transferencia definitiva del 100% de los derechos económicos del futbolista, por un monto de 7.000.000 de euros“.

Maximiliano Gutiérrez firmó en Dinamo Moscú. (Imagen: Photosport)

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Figura de la Selección Chilena llega a Europa

Un importante punto a considerar: el 50% de la transacción será destinada a Huachipato. ¿La razón? Poseía el pase del jugador en partes iguales junto a Independiente de Avellaneda.

De esta manera, Chile suma otro compatriota en Europa. ¿Será nominado por Nicolás Córdova para la triple fecha FIFA? Ello está por verse.