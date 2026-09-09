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Sorpresivo cambio para un seleccionado chileno en el mercado de pases: deja su club y parte al fútbol polaco

El seleccionado nacional que cambia de aires en las últimas horas en el mercado de pases.

El seleccionado nacional que cambia de aires en el mercado
© PhotosportEl seleccionado nacional que cambia de aires en el mercado

El mercado de pases aún sigue generando noticias alrededor del mundo, en donde algunos equipos siguen buscando opciones para poder reforzar su equipos para lo que será la temporada 26/27.

En las últimas horas, un seleccionado chileno ha hecho noticia de forma sorpresiva, en la que cambiará de aires en el fútbol europeo y en esta jornada, fue presentado en un nuevo club.

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Se trata del defensor, Francisco Sierralta, quien militaba en el Auxerre de la Ligue 1 de Francia y para esta temporada, cambió de aires y fue presentado en un nuevo club: Piast Gliwice de Polonia.

El conjunto de la primera división del fútbol polaco y que hoy milita en el sexto lugar de la tabla de posiciones, será el nuevo club del defensor chileno, quien llega por una temporada como jugador cedido.

Sierralta cambia de aires | Foto: Photosport

Sierralta cambia de aires | Foto: Photosport

“¡Francisco Sierralta se une a los Azules-Rojos! 20 veces representante chileno llegó a Piast Gliwice como préstamo desde Auxerre hasta el final de la temporada actual”, informó el club polaco en sus redes sociales.

De esta forma, Francisco Sierralta a sus 29 años tendrá un nuevo desafío en el fútbol europeo tras lo que han sido sus pasos por el Granada, Udinese, Parma, Empoli, Watford y Auxerre.

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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