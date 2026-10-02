Gabriel Suazo rompe el silencio a la polémica de Marcelino Núñez en La Roja: “Tiene que salir a…”

En la Selección Chilena se vive un ambiente bastante tenso tras lo que fue la polémica salida de Marcelino Núñez dentro de esta Fecha FIFA, la que se dio tras un tenso encontrón con uno de sus compañeros, la que gatilló su salida de forma anticipada.

Ante esto, en esta jornada el defensor y capitán de ‘La Roja’, Gabriel Suazo conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que fue esta polémica decisión, en la que fue más que claro con sus dichos a este problema que dejó la grande en el camarín.

“El grupo respeta una decisión personal y sigue de la misma forma que cuando estaba Marcelino. Somos un grupo que viene trabajando de muy buena forma, a pesar de buenos o malos resultados. Esta pasada nos ha tocado perder en dos ocasiones, seguimos con el discurso de competir, pero es parte de, es parte del proceso y obviamente nosotros queremos ganar”.

“El grupo respeta una decisión personal y nos enfocamos plenamente en los que hoy estamos acá, en los que estamos trabajando. Estamos preparándonos con la misma energía, con la misma felicidad”, parte señalando Suazo.

Siguiendo en esta línea, el ‘Gabi’ fue muy claro al indicar que desde el grupo respetan lo que fue la decisión de Marcelino Núñez y que él mismo deberá esclarecer todo sobre lo que fue su partida anticipada en la Selección Chilena.

En La Roja hablan sobre la situación de Núñez | Foto: Photosport

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“Yo no voy a entrar en algo que tiene que aclarar Marcelino, es él quien tiene que aclarar toda la situación. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo, respetamos su decisión y también lo queremos mucho, es un gran jugador y es una decisión personal que se nos comentó, la que no juzgamos para nada, es una decisión de él”.

“Es Marcelino quien tiene que salir a aclarar y dar su opinión y su versión, yo no entro ahí. Yo hablo mucho con él, conversaciones de camarín, de vestuario, del día a día. Para mí siempre la selección es lo más lindo y yo creo que para la mayoría de los jugadores, pero es una decisión totalmente personal, donde nosotros se la respetamos.”, remarcó.

Finalmente, Suazo dio detalles de lo que fue el encontronazo que tuvo Marcelino Núñez con Lucas Cepeda, en la que destapó que se enfrentaron durante el entrenamiento, pero que esto el jugador del Sevilla lo vio como algo normal, que puede ocurrir dentro del trabajo grupal.

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“Son cosas de entrenamiento, como puede haber sido yo con un compañero. No pasó ni a mayores, no fueron ni 10 segundos, en donde le pidió de una forma más expresiva para que rematara al arco, y listo, el compañero respondió y se cerró ahí. En la siguiente jugada, te lo digo con total claridad, hicieron dos paredes, hacen un golazo y se dan la mano”.

“El fútbol es así, sobre todo en un deporte en equipo, donde convivimos en el día a día, en donde todos estamos compitiendo por un puesto, en donde hay temperaturas calientes no tan solo en los partidos, sino en los entrenamientos”, concluyó.