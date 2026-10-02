Revelan nuevos detalles de la pataleta de Marcelino Núñez en La Roja: “Ándate a la…”

En la Selección Chilena se ha vivido una impactante polémica en los últimos días y todo esto tras la situación que tiene como gran protagonista a Marcelino Núñez, quien dejó la concentración de ‘La Roja por ‘problemas personales’, pero que provocó un fuerte quiebre en el interior del equipo de todos.

Ante esta situación, el periodista Cristian Caamaño en Radio Agricultura dio a conocer nueva información sobre lo que fueron estos hechos que dejaron la grande en el interior de la Selección Chilena y en la que quedó una mala imagen sobre el jugador del Ipswich Town.

“Los jugadores no están enojados con Nicolás Córdova, están enojados con Marcelino (Núñez), si estos chicos hoy están en una situación muy difícil”.

“Lo que más le reprochaban a Marcelino cuando ocurre el caso Cepeda-Marcelino, es ‘hueó… estamos todos dando la cara, tú crees que es muy entretenido venir acá y jugar y que nos ganen todos y desde Chile nos maten’”, partió señalando Caamaño.

La polémica de Núñez dejó la grande en Chile | Foto: Photosport

Siguiendo en aquello, el comunicador indicó que en la interna, no cayó para nada bien este comportamiento de Marcelino Núñez, en la que se vio más que mosqueado por no haber visto minutos en el duelo ante Estados Unidos.

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“Ojalá todos podamos jugar, acá hay jugadores que todavía no ven un minuto y no han hecho pataleta ni rabietas, y tú, te pasaste todo el día en el entrenamiento criticando y hueviando contra el técnico, todos tenemos una opinión, pero acá está por delante la selección y si no te gusta, te vas”, declaró.

Concluyendo, Caamaño expresó cómo se dio la salida de Marcelino Núñez en la convocatoria de la Selección Chilena y ante esto, el periodista le dejó un fuerte comentario al jugador nacional por lo que fue su postura ante esta situación

“Ahí va y le dice a Felipe Correa ‘me quiero ir, no me ponen, soy un jugador importante’, ándate a la cresta Marcelino Nuñez, ándate a la cresta, muchas gracias demuestra que eres un jugador de Premier a partir de ahora y que te vaya excelente, pero la selección no es para manoseo”, cerró.