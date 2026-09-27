Gabriel Suazo sorprende con autocrítica en la Selección Chilena: “El mayor error es…”

El defensor y capitán, Gabriel Suazo sorprendió a todos con esta autocrítica tras la derrota ante Canadá.

La Selección Chilena disputó lo que fue su primer amistoso dentro de esta extensa Fecha FIFA, en donde los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron por 1-0 ante la Selección de Canadá, en un partido que dejó mucha polémica tras las dos expulsiones en ‘La Roja’.

Tras lo que fue este duelo, el defensor y capitán del equipo de todos, Gabriel Suazo conversó con la prensa después de este partido, en la que hizo una importante autocrítica tras dejar al equipo con un jugador menos.

“Creo que el mayor error es el mío en la primera (tarjeta amarilla). No soy un jugador que esté acostumbrado a reclamar, creo que es primera vez que me sacan una amarilla por eso. Es un error completamente mío”, partió señalando Suazo.

Agregando a esto, el ‘Gabi’ no dejó pasar su molestia contra el árbitro y sus decisiones en el partido: “Es una jugada que me puede pasar o no, yo quiero disputar el balon. (El árbitro) Ya tomó mucho protagonismo el día de hoy”.

La Roja vivió un polémico partido | Foto: Photosport

A pesar de la derrota, el jugador del Sevilla de España destacó a todos sus compañeros tras lo que fue este duelo, en la que resalta la entrega de todos para afrontar un partido con dos jugadores menos ante un complejo rival como Canadá.

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“Me siento orgulloso de cada uno de mis compañeros, los que les tocó jugar, entrar, y a los que no. Se entregaron al máximo en una situación complicada, con un jugador menos y luego con dos”.

“La mentalidad de hoy de competir con dos menos y jamás achicarse frente a grandes jugadores que tienen ellos, con una gran hinchada nuestra que nos vino a alentar, no cambiaría para nada la mentalidad del próximo partido”, declaró.

Finalizando, Suazo sabe que si bien en este primer partido de la Fecha FIFA el equipo de todos sumó una derrota, deja muy en claro que el equipo debe seguir este camino para afrontar esta clase de partidos y que deben irse soltando para mostrar su buen fútbol.

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“Demostramos carácter y valentía, y ese tiene que ser el camino para enfrentar lo que viene. A los jóvenes los veo muy bien, cada uno de los que viene tiene que disfrutar el estar en la Selección, que no sientan esa presión y que puedan mostrar su fútbol”, cerró.