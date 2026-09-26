La Selección Chilena se inclinó por 1-0 en su visita a Canadá en Toronto, donde jugó con dos hombres menos casi todo el segundo tiempo.

Este sábado La Roja disputó su primer partido amistoso de la gira por Norteamérica, donde se inclinó por 1-0 en su visita a Canadá, en un accidentado duelo que Chile tuvo que aguantar con dos jugadores menos.

Los dirigidos por Nicolás Córdova se vieron superados por el combinado canadiense en los primeros minutos del partido, lo que se vio reflejado en la apertura de la cuenta de Jonathan David (12′) luego de una serie se rebotes en el área nacional.

El cuadro de la ‘Hoja de Arce’ había avisado en la jugada anterior, donde el arquero Lawrence Vigouroux había salvado al ‘Equipo de Todos’, quien tuvo una notable actuación para que el marcador no fuera más amplio.

Las complicaciones para La Roja llegaron al minuto 35 con la expulsión de Lucas Cepeda, que vio la tarjeta roja del árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz por un zapatazo en la frente al lateral Richie Laryea.

Lucas Cepeda fue el primer expulsado en el Canadá vs. Chile. (Foto: Kevin Raposo/Photosport)

Lo peor vino al inicio del segundo tiempo, pues el capitán Gabriel Suazo también vio la cartulina colorada (50′) por un codazo en el rostro de Niko Sigur en la dispiuta de un balón aéreo.

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Pese a aquello, Chile también tuvo algunas ocasiones de gol, como la de Darío Osorio en los 47′, cuando recibió un pase cruzado con ventaja, enfrentó el arco de Dayne St. Clair y mandó el balón por las nubes.

Ahora La Roja tiene dos partidos amistosos por delante en lo que resta de esta triple fecha FIFA, que serán ante Estados Unidos el próximo martes 29 de septiembre a las 21:00 horas y contra México el martes 6 de octubre a las 23:30 horas.