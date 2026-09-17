Durante el relato del compromiso entre Chile y Panamá por los Juegos Odesur, el comentarista deportivo destacó a Bruno Torres.

La Selección Chilena logró un ilusionante debut en los Juegos Odesur 2026. El combinado nacional se impuso 4-1 sobre Panamá en Rosario y saltó a lo más alto de la tabla de posiciones del grupo A.

Ello dejó conforme a Gonzalo Fouillioux, que se encargó de relatar el compromiso a través de los micrófonos de TVN. Durante la transmisión, el periodista se derritió por una promesa de La Roja.

¿A quién alabó? Destacó lo hecho por Bruno Torres. El zaguero de Colo Colo fue desde el arranque en el Estadio Marcelo Bielsa y se transformó en una de las piezas vitales de la retaguardia.

“Muy bien Bruno Torres, busca envíos largos, cambios de frente (…) Panamá le entregó libertad a Chile para lanzar. No todos los centrales tienen capacidad para conducir, jugar, visualizar un desmarque de un delantero”, comentó.

“Colo Colo tiene un gran proyecto de defensor central en su cantera. ¿Estará viendo a algunos de sus jugadores Fernando Ortiz? Una buena camada de jugadores tiene Colo Colo”, agregó.

Gonzalo Fouillioux aplaude a Bruno Torres en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Bruno Torres ilusiona a la Selección Chilena

Cabe consignar que el futbolista de 18 años ya realizó su estreno en el profesionalismo. Fue en el empate 2-2 entre Colo Colo y Deportes Recoleta por la Copa de la Liga (6/07/2026).

Ahora, Bruno Torres se alista para el próximo partido de la Selección Chilena en los Juegos Odesur, que será contra Perú. Se disputará este viernes 18 de septiembre, desde las 14:00 horas, en el Estadio Marcelo Bielsa.