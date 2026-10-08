El entrenador de la Liga de Quito abordó los rumores que lo vinculan con La Roja: "No quiero que se manosee la situación, ni mi nombre". lanzó

Gustavo Álvarez es uno de los candidatos fuertes que interesan en avenida Quilín para asuma como entrenador de la Selección Chilena de cara al Mundial 2030. En medio de la búsqueda de la ANFP por definir al próximo técnico de La Roja, el actual DT de Liga de Quito y exentrenador de Universidad de Chile reaccionó a los rumores.

En la previa del duelo entre Liga de Quito y Barcelona por el torneo ecuatoriano, Álvarez fue consultado por su situación y decidió abordar directamente las versiones que lo vinculan con el ‘Equipo de Todos’. El entrenador argentino pidió seriedad y dejó claro que actualmente está enfocado en su presente y futuro en Ecuador.

“Quiero hacer un pedido ya que quiero tocar este tema con mucha seriedad y responsabilidad. Estoy en Liga, y en presente y futuro. No solo trabajo en el día a día, y el partido con Barcelona. Además voy teniendo conversaciones con la dirigencia. El entrenador no solo tiene que mirar el hoy, y yo estoy dispuesto a eso”, reconoció.

Asimismo, el exadiestrador del conjunto azul fue tajante sobre las especulaciones de una eventual llegada a La Roja y pidió evitar que su nombre sea utilizado en medio de los rumores. “No quiero que se manosee la situación, no quiero que se manosee mi nombre. El hincha es muy sensible a eso. Yo quiero que el hincha sepa que pienso en el hoy y en el mañana en Liga”, sentenció Álvarez.

🎙️Rueda de prensa | Previa: LIGA vs Barcelona



DT Gustavo Álvarez: "Con respecto al tema de la Selección de Chile, pido que se lo trate con responsabilidad, porque mi presente está en Liga, junto a la dirigencia trabajamos pensando en el futuro, no quiero que se manosee la… pic.twitter.com/uGVCKWX4e6 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 8, 2026

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Continúa la búsqueda…

Si bien el plan A y el sueño de la dirigencia es lograr la contratación de Manuel Pellegrini, el nombre de Gustavo Álvarez es uno de los que más consenso genera en el fútbol chileno, tras su buen ciclo al mando de la U.

Sin embargo, en las últimas horas los rumores apuntan a que la dirigencia de la ANFP habría sostenido reuniones con Gustavo Quinteros, ex campeón con Colo Colo. Todo se definirá en las próximas semanas.