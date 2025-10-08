El fútbol muchas veces ofrece escenarios crueles, y el de este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida es uno de ellos.

Lejos del glamour de la lucha por los primeros puestos, la próxima edición del Clásico del Pacífico enfrentará a las dos selecciones que ocuparon el fondo de la tabla en las Eliminatorias Sudamericanas

Tanto la Selección Chilena como la Selección Peruana llegan a este amistoso FIFA con la herida abierta de haber quedado fuera del próximo Mundial, transformando un partido históricamente vibrante en un amargo choque por el honor.

En este contexto de crisis y con la obligación de iniciar una profunda reestructuración, el partido contra Perú se convierte en el primer paso de un largo camino hacia el futuro.

Iván Román no estará disponible para enfrentar a Perú

La mirada ya no está puesta en el corto plazo, sino en encontrar las piezas que liderarán el próximo ciclo eliminatorio. Es por esto que la inclusión de nombres como Iván Román, el joven defensor de Atlético Mineiro, dejó de ser una simple novedad para convertirse en una declaración de intenciones.

Sin embargo, parece que incluso en los momentos destinados a la reconstrucción, los contratiempos no abandonan a La Roja. ¿La razón? A solo 48 horas de un partido, saltaron las alarmas en el búnker de Juan Pinto Durán, ya que el joven zaguero fue descartado para el encuentro ante la Bicolor.

Iván Román y su llamativo cendaje en una mano | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El motivo de la ausencia de Román es una lesión importante en la muñeca y por esa razón se va a perder este compromiso.

¿Cuándo y a qué hora se disputará el amistoso entre Chile vs Perú?

El partido entre Chile y Perú se disputará este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. El encuentro está programado para las 20:00 horas (hora chilena).