Jean Beausejour se derrite por este jugador de la Universidad de Chile: “Mejora a los compañeros”

El ex jugador nacional con pasado en la U, Jean Beausejour tuvo palabras de elogio para esta figura azul.

Universidad de Chile tuvo una tremenda actuación en la pasada fecha de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 6-0 a Ñublense de Chillán y se mantienen firme en lo que es la lucha por el Chile 2.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista nacional, Jean Beausejour tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN para hablar del desempeño del equipo de Fernando Gago, en el que solo tuvo elogios para un jugador: Charles Aránguiz.

“El tipo de jugador que es Charles (Aránguiz) cuando están bien físicamente, plenos y sin lesiones, es un mejorador de contextos, mejora a los compañeros”, comienza indicando Beausejour.

Para el ‘Bose’, el 20 de la Universidad de Chile es un elemento clave dentro del equipo de Gago y que con su presencia, ayuda a mejorar el rendimiento de todos sus compañeros.

Beausejour y su elogio a Aránguiz | Foto: Photosport

“Cuando los compañeros también están en un buen día, también influye en una Universidad de Chile que el otro día goleó”, remarcó.

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Beausejour y sus elogios a Arce

Concluyendo, Beausejour también dejó comentarios positivos para lo que fue la actuación de Agustín Arce, quien se ha consolidado como otra importante figura en la Universidad de Chile.

“Arce por ese sector derecho generó mucho, lo fijaron como punto de partida de ese extremo o volante por derecha y a partir de ahí tenía libertades, uno lo ubicaba en el inicio de la jugada, pero luego aparecía ahí flotando y eso le dio mucho intercambio de posición”, cerró.