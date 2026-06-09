El dos veces campeón de América aplaudió el rendimiento del ariete de 22 años contra República Democrática del Congo.

La Selección Chilena se impuso sobre la República Democrática del Congo. El combinado nacional triunfó 2-1 y ello fue analizado por Jean Beausejour: se deshizo en elogios hacia una figura.

¿A quién aplaudió? En los micrófonos de ESPN Chile, el actual comentarista deportivo abordó lo hecho por Darío Osorio. La promesa de 22 años convirtió el primer tanto del encuentro y fue de alta factura.

Ante ello, el dos veces campeón de América hizo hincapié en esa situación: al jugador del FC Midtjylland no le hace basta mucho para marcar la diferencia. Pasa desapercibido en ocasiones, pero siempre tiene algo en mente.

“En el segundo tiempo vinieron los cambios y en ese desorden generado en el mediocampo aprovechó con un gol, que me parece lo retrata muy bien a Darío Osorio“, comenzó indicando.

“Tiene la posibilidad de no estar en su mejor vuelo futbolístico, pero demuestra que puede salir de una situación compleja en tres cuartos de cancha y termina abriendo el partido para Chile”, agregó.

Jean Beausejour alabó a Darío en la Selección Chilena. (Imagen: ESPN)

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Jean Beausejour valora a Darío Osorio en la Selección Chilena

Finalmente, el recordado lateral izquierdo ubicó al oriundo de Hijuelas entre los mejores de La Roja. Hay que considerar que en el segundo lapso fue reemplazado por una lesión.

“Queda ratificado tiene un paso que va distinto al resto, aunque vaya por chispazos, uno se da cuenta de su potencial. Se nota un tipo que se puede sacar a uno o dos rivales. Puede competir y desequilibrar a alto nivel”, cerró.

En resumen:

La Selección Chilena derrotó por 2-1 a República Democrática del Congo en un amistoso.

derrotó por 2-1 a República Democrática del Congo en un amistoso. Jean Beausejour elogió el rendimiento de Darío Osorio tras el triunfo de La Roja .

elogió el rendimiento de Darío Osorio tras el triunfo de . El atacante Darío Osorio, de 22 años, anotó el primer gol del partido.