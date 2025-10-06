La selección chilena sub 20 perdió ante Egipto el último viernes en el Estadio Nacional en el marco del Mundial sub 20, y pese a la derrota, el equipo de Nicolás Córdova avanzó -de milagro- a los octavos de final de la competencia.

Uno que vive al 100% los partidos de La Roja es Jean Pierre Bonvallet, haciendo análisis post partido en su canal de Youtube donde lo siguen miles de cibernautas deseosos de su comentario diferente.

Precisamente luego del 1-2 de Chile ante Egipto, JP tuvo un pequeño accidente casero mientras estaba grabando su reacción al partido, específicamente cuando hablaba de la falta de gol de Juan Francisco Rossel.

“Me tiré al suelo, rompí un mueble, es que lo tiré como talla, pero terminé con el hombro malo, se rompió todo en la casa, me retó mi señora, en el edificio porque hubo un estruendo gigante”, relata en conversación con Paulo Flores para BOLAVIP.

Bonvallet asegura que “esto yo lo hice para que Rossel haga un gol de cabeza, porque cada vez que viene el balón, va con miedo, mira la violencia con la que iba Zamorano, le daba lo mismo si le iban a pegar o con una plancha, esa violencia no hay en Chile”.

El mensaje de Jean Pierre Bonvallet para Nicolás Córdova

“Ya que pare de vender la pomada, perdió con los faraones que no juegan nada, lo único que tenían eran tiros libres. Él tiene que decir que jugamos mal, que perdimos y que va a cambiar las cosas, pero no puede decir que jugamos bien los tres partidos”, dispara JP.

Agregando que “si lleva tres años trabajando cómo es posible que en los tiros de esquina no sabe que hay que poner a un jugador en el palo y otro en el vértice del área, nos cabecean siempre”.