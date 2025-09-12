La Selección Chilena deberá definir a su entrenador para el próximo proceso de Eliminatorias a la Copa del Mundo 2030. Chile buscará volver a los Mundiales luego de quedar fuera en las últimas tres ediciones, cada vez con peor rendimiento que la anterior.

Felipe Correa llegó como gerente de selecciones este año con la misión de ser parte importante del nuevo proyecto y se entusiasma con opción de Manuel Pellegrini. “Estamos todos de acuerdo que sería una gran noticia y un lujo contar con Manuel en un proyecto de selecciones”, dijo en conversación con ESPN F90.

El histórico exfutbolista de la Roja, Jorge Aravena celebra que quieran contar con el Ingeniero para el próximo proceso. “El ideal para entrenador de la Selección Chilena es un chileno y en este caso Manuel Pellegrini porque es el entrenador más exitoso en la historia de nuestro fútbol”, opinó en diálogo con BOLAVIP.

Además, el Mortero aclaró que todo dependerá del estratega del Real Betis, pero deja claro que es el más capacitado: “Eso ya es un resorte de Manuel, pero ¿Cuál es el mejor? Manuel, sin lugar a duda”.

Manuel Pellegrini sigue siendo un anhelo en la Selección Chilena (Foto: Photosport)

¿Cuándo podría llegar Manuel Pellegrini a la Selección Chilena?

Soñar es gratis, pero lo cierto es que Manuel Pellegrini de momento está muy comprometido con el proyecto del Real Betis. La intención del Ingeniero es respetar su contrato que vence el 30 de junio de 2026.

De esta manera, en la Roja tendrían que esperar hasta julio del próximo año para contar con el reconocido estratega. Los tiempos dan, pues los desafíos recién empiezan en 2027 con la Copa América y el inicio de las Eliminatorias a la Copa del Mundo.