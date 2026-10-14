El presidente del fútbol chileno sacó al baile a la Generación Dorada de la Selección Chilena por los fracados posteriores.

Este miércoles expuso Pablo Milad en el 5° Congreso Internacional de Fútbol 2026 en el hotel Mandarín Oriental de Santiago, donde el actual presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dejó varias declaraciones que llamaron la atención, a días de las elecciones en el organismo que rige el fútbol chileno.

Entre ellas, se refirió a la Generación Dorada, responsabilizándola por el estancamiento de la Selección Chilena, que no supo renovarse ni darle cabida a nuevos jugadores.

“Esta misma Generación Dorada limitó el paso de la proyección de nuevas figuras que tendríamos. Hay que ser claro, en cuanto a que hay situaciones que no puedes manejar, son generaciones espontáneas que nacen sin trabajo previo”, comenzó diciendo.

“No hubo trabajo de base para sacarlos. Coincidieron diferentes jugadores que jugaron en ligas importantes y armaron un gran equipo”, agregó sobre el auge de la mejor camada que ha tenido el balompié nacional.

Pablo Milad sacó al baile a la Generación Dorada. (Foto: Photosport)

El “legado” de Pablo Milad

Respecto al trabajo que se ha hecho bajo su mandato, Milad expuso la metodología que deja como su “legado”.

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“Pusimos en alerta que no podemos seguir esperando una generación espontánea. Debemos masificar. Es un proceso largo, difícil. La ansiedad de los resultados está supeditada a una Generación Dorada que aportó mucho”, indicó.

“Me iré con tranquilidad que hay un proceso que se cumple y hay que darle tiempo. Se ven situaciones de esperanza, sin tener estrellas como Alexis (Sánchez) o (Arturo) Vidal. Sí hay chicos que vienen con hambre de sacar esto adelante. Este proceso va a dar buenos resultados. Había que partir con esto que no le gusta a la gente. Quieren resultados inmediato”, completó el ex timonel de Curicó Unido.

Cabe recordar que el 19 de noviembre hay elecciones en la ANFP, donde los candidatos para sustituir a Pablo Milad son Jorge Uauy y Jorge Yunge. El cambio de mando será en enero del 2027.