Pablo Milad le deja fuerte mensaje a Marcelino Núñez tras abandonar La Roja: “Debe una explicación”

El presidente de la ANFP reveló cómo y cuándo se enteró de la polémica salida del futbolista de la concentración de la Selección Chilena.

A 15 días de la polémica salida de Marcelino Núñez de la Selección Chilena durante la gira por Norteamérica, Pablo Milad se refirió por primera vez al conflicto que protagonizó el mediocampista del Ipswich Town con el técnico Nicolás Córdova. El presidente de la ANFP abordó los hechos y aseguró que se enteró cuando la decisión del volante ya estaba tomada.

“Yo me informé cuando ya los hechos estaban consumados porque fueron muy rápidos. Ocurrió después del partido, por la noche al otro día salíamos muy temprano hacia San Luis y yo me enteré en ese momento, cuando él ya se había quedado en el hotel”, explicó el dirigente.

Milad aseguró que “fue una decisión personal, yo creo que cada uno tiene que tener un nivel de tolerancia en diferentes ámbitos, no solamente en ser titular o no ser titular. Se ha especulado mucho, pero es una decisión netamente del jugador y es personal. Yo no puedo decir si está bien o está mal. Me parece extraño que lo haya hecho Marcelino, conociéndolo y con el nivel de amor que él tiene a la selección que la haya abandonado”.

Marcelino Núñez abandonó la concentración de La Roja tras la caída ante EE.UU. (Photosport).

Además, el timonel del fútbol chileno apuntó a que el futbolista le debe unas explicaciones al entrenador. “Eso le corresponde más al técnico, porque es algo más de la convocatoria que fue hecha por el técnico, de la confianza que le dio para que pudiera participar. Yo creo que le debe una explicación más al técnico que a mí. Después ya será dirigencialmente, pero inicialmente es al técnico”, afirmó.