El estratega trasandino mandó un duro recado a la afición nacional tras el paso a la final de Argentina.

La relación entre Ricardo Gareca y el fútbol chileno tuvo un nuevo quiebre, luego de que el ex entrenador de La Roja tirara frases para la galera para quedar bien con peruanos y argentinos.

Radicado actualmente en Lima y trabajando activamente en las comunicaciones a través del programa La Sustancia, el Tigre aprovechó las pantallas para enviarle un feroz dardo a todo el pueblo chileno, ensalzando la mística hermandad que une a su nación con el público incaico.

Lejos de mostrar autocrítica por sus tormentosos días en Juan Pinto Durán, donde cosechó la peor campaña histórica de la Roja en las Eliminatorias Sudamericanas, el estratega no se guardó nada y le dio un cachetazo definitivo al orgullo nacional.

“A los peruanos, saben que los argentinos los queremos. A los únicos que queremos es a los peruanos y sé que ellos nos quieren“, lanzó entre risas el adiestrador trasandino, desatando la indignación inmediata en las redes sociales de nuestro país.

Ricardo Gareca tira frases para la galera para quedar bien con peruanos y argentinos.

El delirio por Argentina y el festejo con llanto incluido

El análisis de Gareca respecto al paso de la Albiceleste a la gran final del Mundial 2026 también incluyó infidencias sobre cómo se vivió el agónico triunfo ante Inglaterra en las calles del Rímac.

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“A los peruanos los escuché gritar el gol, donde estoy alojado escuché a mucha gente. Yo sé que los peruanos querían que Argentina ganara… sé que la mayoría quería que Argentina llegara a la final”, argumentó el DT, fascinado con el ambiente vecino.

El exseleccionador nacional se transformó en tendencia absoluta tras grabarse para su espacio digital reaccionando al pitazo final en Atlanta, registro donde no pudo contener la emoción y apareció llorando de forma desconsolada ante la cámara por el logro de sus compatriotas. Un divorcio absoluto con la hinchada chilena que no le perdona su paupérrimo legado en la banca técnica.