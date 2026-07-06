Presidente de la Asociación Paraguaya le da una pésima noticia a Chile sobre el Mundial 2030: “Todos vamos…”

En medio del Mundial 2026 en desarrollo, comienzan a surgir tensiones en Sudamérica por el nuevo escenario que se proyecta rumbo al próximo proceso eliminatorio.

El Mundial 2026 se encuentra en pleno desarrollo y las principales selecciones del planeta que siguen en competencia tiene un solo objetivo: levantar el trofeo de campeón el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sin embargo, en Sudamérica ya comienza a instalarse el debate en torno al camino hacia el Mundial 2030, certamen que tendrá seis sedes: Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, por lo que por primera vez en la historia se disputará en tres continentes distintos.

En ese escenario, el número de cupos y la estructura de las Eliminatorias Sudamericanas ya generan distintas reacciones en la región, en medio de un proceso que todavía no comienza oficialmente, pero que ya levanta polémica entre dirigentes.

¿Qué pasará con Chile en las próximas Eliminatorias? | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Robert Harrison avisa que las Eliminatorias al Mundial 2030 tendrán menos cupos

A raíz de esto, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, rompió el silencio y entregó detalles sobre cómo sería el próximo proceso clasificatorio.

“Todos vamos a jugar las Eliminatorias, ya estamos clasificados”, comenzó diciendo Harrison en diálogo con la Rock&Pop de Paraguay.

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“Estas clasificatorias tendrán 3 cupos y medio. Nosotros ya estamos”, agregó el mandamás del fútbol guaraní, en declaraciones que rápidamente generaron repercusiones.

De esta manera, selecciones como Argentina, Uruguay y Paraguay ya se dan por clasificadas en este nuevo escenario proyectado, mientras que el resto de los combinados sudamericanos deberá pelear por los tres cupos y medio restantes, un panorama que impacta directamente en el camino de la Selección Chilena.

¿Cuándo empiezan las Eliminatorias para el Mundial 2030?

La FIFA aún no confirma la fecha oficial del inicio de las Eliminatorias, pero todo indica que comenzarán en 2027, una vez finalizado el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.