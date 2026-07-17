Histórico de la Selección Chilena le abre las puertas al retiro: “Veremos si sigo”

Gary Medel abordó la posibilidad de colgar los botines. Las lesiones le están costando caro en Universidad Católica.

Si hay jugadores que entraron en la historia de la Selección Chilena son los que obtuvieron dos títulos de Copa América. Uno de ellos, le abrió las puertas el retiro: Gary Medel dejó en suspenso su futuro.

En conversación con el podcast Suenan Los Bombos, el futbolista de Universidad Católica fue consultado sobre cómo proyecta su carrera para la próxima temporada. Sorprendió con su respuesta.

¿Por qué? No descartó colgar los botines. Ha quedado relegado en la UC debido a sus constantes lesiones musculares. Ello lo tiene atormentado, aunque quiere dar vuelta la página cuanto antes.

“Por el momento tengo contrato con el club hasta fin de año. Después veremos si es que sigo, si me retiro o si hago otras cosas“, comenzó señalando el referente de La Roja.

“Por apurar una lesión, me desgarré contra Boca Juniors en la Copa Libertadores. Después de eso, me volví a desgarrar. Ahora estoy en una etapa donde busco recuperarme para estar a la par de mis compañeros”, agregó.

Gary Medel no descarta el retiro. (Imagen: Photosport)

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El problema del referente de la Selección Chilena

Finalmente, Gary Medel reveló su objetivo para el segundo semestre. La meta es una: desea recobrar confianza para seguir batallando junto a la UC. Está en plena disputa de un certamen internacional.

“Lo físico se recupera rápido. Lo que estoy trabajando ahora es la parte mental, porque no es fácil estar en esta situación con el tema de lesiones. Estamos en ese proceso”, cerró.