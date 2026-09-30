El entrenador de la Selección Chilena se refirió a la posible baja de uno de los jugadores de Colo Colo para el último amistoso de La Roja.

En Colo Colo se encendieron las alarmas por una posible lesión de una de sus figuras, titular indiscutido en el esquema de Fernando Ortiz, que anoche salió con molestias en el amistoso de la Selección Chilena en Estados Unidos.

Se trata del lateral izquierdo Diego Ulloa, quien fue de la partida en la derrota de La Roja por 4-2 en San Luis, donde le tocó reemplazar al suspendido Gabriel Suazo.

El ex Unión La Calera tuvo un buen cometido, incluso anotó el primer gol de Chile, hasta que sufrió un pisotón, que lo hizo abandonar la cancha en los 70 minutos, siendo sustiduido por Marcelo Morales.

Tras el comporomiso en el Energizer Park, el técnico interino de la Selección destacó lo realizado por Ulloa, pero también se mostró preocupado por su lesión.

“Le tocó jugar, y eso es importante por la suspensión de Gabriel y que esté preparado para competir. Creo que hizo un muy buen partido”, dijo sobre su desempeño.

Seguido, profundizó en la dolencia del jugador de 23 años: “Lamentablemente lo pisaron y tuvo que salir, esperemos que no sea nada grave, pero tuvo que salir”.

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Diego Ulloa enciende las alarmas en La Roja y Colo Colo. (Foto: Jamie Squire/Getty Images)

En Colo Colo se encienden las alarmas

En Colo Colo miran atentos esta situación, pues cuentan con Diego Ulloa para la renudación de la Liga de Primera 2026, en la que el Cacique es el líder indiscutido y quiere abrochar pronto la obtención de la estrella 35.

Cabe recoradr que los albos están aportando con cinco futbolistas en la Selección Chilena en esta fecha FIFA, donde se suman Iván Román, Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández.