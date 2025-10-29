Una de las figuras del líder del campeonato y más que seguro campeón de la Liga de Primera, Coquimbo Unido, ha sido sin lugar a dudas el portero Diego Sánchez.

El Mono ha sido prenda de garantía y lo demostró el fin de semana que pasó al tapar un penal cuando el partido expiraba ante O’Higgins, pero la pregunta es ¿El Mono es candidato a la selección chilena?

Óscar Wirth, mundialista con la camiseta de Chile en el Mundial de 1982, conversa con BOLAVIP y da su opinión respecto a si llamaría o no al portero pirata.

“En un repertorio de porteros que no marcan la diferencia entre unos y otros, tal vez por el hecho del momento en que está y puede ser campeón, podría estar”, afirma el ex arquero de Cobreloa, Colo Colo, y las Universidades.

Ahora bien, Wirth se sincera y ataca: “Si tú me lo preguntas a mí, por las conductas que él ha tenido, yo para la selección lo considero una persona poca confiable, pero como se llama a jugadores que andan bien en el momento, él podría ser”.

Agregando que “yo no sé qué momento se le va a soltar la cadena, por eso lo digo y te encuentras con rivales que no te van a perdonar”.

Óscar Wirth no llamaría al Mono Sánchez a la selección.

¿Qué debe hacer Nicolás Córdova con el arco de Chile pensando en los amistosos ante Rusia y Perú?

“Hay que seguir dándole oportunidades con los arqueros que han estado en el proceso, y con más partidos en el cuerpo van a subir sus rendimientos”, cierra Óscar Wirth.

