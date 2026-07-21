Nicolás Córdova sorprende al revelar a quién quiere como DT de la Selección Chilena: “Me encantaría que venga…”

El entrenador interino de La Roja abordó el futuro de la banca de Chile, reveló que mantiene contacto con un candidato y explicó cuál cree que debe ser el perfil del próximo DT.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) continúa trabajando en la elección del próximo entrenador de la Selección Chilena con la mira puesta en la Copa América 2028 y las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Mientras se define al sucesor del argentino Ricardo “Tigre” Gareca, Nicolás Córdova se mantiene al mando de La Roja de manera interina.

La gerencia de Selecciones Nacionales lidera la búsqueda del nuevo director técnico, una tarea en la que han surgido diversos nombres como posibles candidatos para asumir el desafío de encabezar el nuevo proceso de la selección.

Entre ellos, hay uno que genera consenso entre gran parte de los hinchas chilenos: Manuel Pellegrini. El exitoso entrenador del Real Betis aparece desde hace años como el gran anhelo para dirigir al Equipo de Todos y, esta vez, recibió un importante respaldo desde el propio cuerpo técnico del combinado criollo.

Manuel Pellegrini lleva más de 22 años dirigiendo en Europa | Fran Santiago/Getty Images

Nicolás Córdova se la juega por Manuel Pellegrini

En conversación con Radio Pauta, Córdova no escondió su admiración por el estratega de 72 años y reconoció que le gustaría verlo al mando de la escuadra nacional.

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“A mí me encantaría que venga Manuel Pellegrini, sin duda”, manifestó el también jefe de las selecciones juveniles.

Además, el oriundo de Talca explicó que mantiene una relación cercana con el prestigioso técnico nacional. “Sí, he hablado harto con él. Hablo con él, pero no hablo de esto, en general siempre estoy pidiendo consejos de cosas”, remarcó.

Finalmente, Córdova profundizó en las características que considera indispensables para quien asuma el mando de la selección. “Creo que el técnico que esté tiene que ser alguien que esté empapado con nuestro fútbol, que conozca a todos los jugadores. Hoy día creo que es indispensable que sepa qué es lo que viene abajo”, sentenció.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Manuel Pellegrini con el Real Betis?