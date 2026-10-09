Nicolás Larcamón responde a los rumores sobre La Roja: “Estoy 100% comprometido con…”

El DT argentino ha sido vinculado a la Selección Chilena. No descartó la opción, pero aseguró estar enfocado en el Sporting de Gijón.

La Selección Chilena sigue buscando a su nuevo entrenador, por lo que tiene distintos candidatos en carpeta. Uno de ellos, respondió a los rumores que lo vinculan a la banca nacional: ese es el caso de Nicolás Larcamón.

El DT argentino fue relacionado con La Roja (en una lista de cuatro nombres) y por ello fue consultado sobre tal trascendido en conferencia de prensa. Por el momento, está enfocado en Sporting de Gijón.

Si bien no descartó la opción de asumir en Chile, el estratega quiere dar lo mejor para conseguir el ascenso en España. Ya estuvo en Unión La Calera durante la temporada 2020.

“Estoy cien por ciento comprometido con el club. Estoy muy feliz de estar aquí y orgulloso de lo que venimos construyendo“, comenzó señalando sobre la pregunta en cuestión.

En dicha línea, sobre su experiencia en Chile durante el pasado (con subcampeonato incluido), el director técnico agregó: “Mi paso por el fútbol chileno fue muy bueno, pero fue hace muchos años“.

Nicolás Larcamón ha sido vinculado a la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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La Selección Chilena busca a su entrenador

Cabe consignar que además de Nicolás Larcamón, los otros postulantes al cargo son Manuel Pellegrini, Gustavo Álvarez y Julen Lopetegui. A su vez, se sumó Juan Pablo Vojvoda.

Sin embargo, Nicolás Córdova sigue en el puesto y prepara la fecha FIFA de noviembre contra Colombia. Serán dos amistosos que pueden marcar el rumbo del combinado nacional.