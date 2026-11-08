Qué señal de TNT Sports transmite EN VIVO Ñublense vs. Colo Colo por la Liga de Primera

Esta será la única señal de TNT Sports que transmitirá el transcendental encuentro entre Ñublense y Colo Colo.

Llegó el día que tanto esperan los hinchas de Colo Colo. Este domingo, el elenco dirigido por Fernando Ortiz visita a Ñublense con la ilusión de conquistar el título de la Liga de Primera y sumar la estrella 35 de su historia. Los albos dependen de sí mismos y saben que una victoria en Chillán les permitirá dar la vuelta olímpica sin mirar otros resultados.

El desafío, eso sí, no será sencillo. El Cacique deberá imponerse en el estadio Nelson Oyarzún, un reducto complicado, ante un rival que también tiene objetivos de meterse en copas internacionales.

¿Qué necesita Colo Colo para ser campeón ante Ñublense?

La fórmula más directa es ganar. Si los dirigidos por Fernando Ortiz consiguen los tres puntos, se convertirán automáticamente en campeones del fútbol chileno y celebrarán la estrella 35.

Sin embargo, los albos también podrían consagrarse sin ganar. Para que eso ocurra, necesitan que Universidad Católica no derrote a Deportes Limache y que Universidad de Chile tampoco consiga una victoria frente a Cobresal en Rancagua. De cumplirse ambos resultados, Colo Colo aseguraría el título incluso con un empate o una derrota ante Ñublense.

¿A qué hora juegan Ñublense vs. Colo Colo?

El compromiso entre Ñublense y Colo Colo se disputará este domingo 8 de noviembre, desde las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán. El encuentro contará con el arbitraje de Juan Lara.

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¿Qué señal de TNT Sports transmite Ñublense vs. Colo Colo?

El partido que podría definir al campeón de la Liga de Primera será transmitido en televisión por la señal de TNT Sports Premium. Además, estará disponible vía streaming a través de la plataforma HBO Max.