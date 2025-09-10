Chile no pudo cerrar su participación en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 con un triunfo, pese a que tuvo buenas oportunidades en el día de ayer para haberle convertido más de un gol a Uruguay en el Estadio Nacional.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova cambió la cara respecto a lo hecho en Brasil, pero también hay que tener en cuenta que el partido pareció un entrenamiento con un Uruguay que no se jugaba absolutamente nada en su visita a Santiago.

Pese al amargo empate obtenido, Patricio Yáñez saca agua del desierto con esta Selección Chilena y se la juega con el ‘jugador distinto’ que hoy por hoy tiene una alicaída Selección Chilena que no le gana ni le mete un gol a nadie.

Lucas Cepeda fue de los puntos altos ante Uruguay. | Foto: Photosport

“Cepeda es lejos el mejor jugador que tiene en estos momentos Chile, es un jugador exportable, un tremendo jugador. Ojalá que Colo Colo no lo venda en tres o cuatro millones de dólares, porque vale mucho más”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

En esa línea, Yáñez cree que, si Cepeda jugara al otro lado de la cordillera, tendría una valoración de mercado muchísima más alta: “Si estuviera en el mercado argentino, costaría sobe los 15 millones de dólares”, afirmó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Lucas Cepeda hizo un correcto partido el día de ayer ante Uruguay, pero no fue suficiente como para que Chile cerrara con broche de oro unas Clasificatorias que fueron para el olvido.

La larga sequía de Chile

Por los puntos, fue el 19 de noviembre la última vez que Chile anotó un gol y fue en la victoria 4-2 sobre Venezuela. De ahí en más, acumula 6 partidos sin poder anotarle a sus rivales.