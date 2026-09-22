El ex defensor se sumó como invitado al cuerpo técnico que encabeza Nicolás Córdova, en la gira de Chile por Norteamérica.

Una sorpresiva presencia llamó la atención en la delegación de la Selección Chilena que emprendió rumbo a Norteamérica para afrontar sus tres amistosos de la Fecha FIFA ante Canadá, Estados Unidos y México.

Se trata de Gonzalo Jara, quien apareció junto al plantel y el cuerpo técnico utilizando el uniforme oficial de La Roja. Este martes, a través de una publicación en redes sociales, el ‘Equipo de Todos’ oficializó la incorporación del exdefensor, quien acompañó a la delegación rumbo a Estados Unidos.

“Invitado especial del cuerpo técnico. Un Bicampeón de América acompaña a La Roja en su Gira por Norteamérica, donde enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México ¡Qué gusto tenerte con nosotros, Gonza querido!”, señalaron.

La presencia del bicampeón de América responde a que Jara se sumó a la gira como ayudante de Nicolás Córdova, cumpliendo un rol similar al de asesor dentro del cuerpo técnico de la Selección.

De hecho, durante los entrenamientos que La Roja está realizando en St. Louis, Misuri, el exzaguero ha sido visto junto al cuerpo técnico, participando activamente y entregando instrucciones a los jugadores que se preparan para los próximos compromisos internacionales.

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Jara disputó 115 partidos con la Selección Chilena entre 2006 y 2019 y fue parte de los planteles que conquistaron las Copas América de 2015 y 2016. El exdefensor puso fin a su carrera profesional en 2023 y ahora vuelve a estar ligado a La Roja desde una nueva función.

¿Cuándo juega Chile?

El primer amistoso de la Selección Chilena será ante Canadá, el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en el BMO Field de Toronto. Luego, el equipo dirigido por Nicolás Córdova viajará a Estados Unidos para enfrentar al combinado local el martes 29 de septiembre, desde las 21:00 horas, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.

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El último compromiso de esta serie de amistosos será frente a México, nuevamente en Estados Unidos. El duelo está programado para el martes 6 de octubre, a partir de las 22:30 horas de nuestro país, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.