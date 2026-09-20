La Selección Chilena volvió a aparecer en el videojuego más popular del mundo, donde varios futbolistas se parecen a la realidad.

En los últimos días se estrenó oficialmente el videojuego FC 27, donde vuelve a aparecer la Selección Chilena después de seis años de ausencia, pues la última había sido en el FIFA 21, el nombre anterior de la zaga.

En esta ocasión, La Roja no cuenta con la licencia oficial, por lo que el uniforme del Equipo de Todos es genérico, recordando videjuegos legendarios como el PES 6 de Konami.

Pero al menos la Selección aparece con los jugadores actualizados a las últimas nóminas que ha entregado el técnico interino Nicolás Córdova, donde sorprende la apariencia de algunos.

Entre los más parecidos físicamente a la realidad están Francisco Sierralta, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Felipe Loyola, Lawrence Vigouroux, Ignacio Saavedra, Benjamín Kuscevic y Ben Brereton.

Mientras que otras caras que fueron escaneadas, sin mucho cariño, están Brayan Cortés, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Rodrigo Echeverría, Igor Lichnovsky, Clemente Montes, Víctor Felipe Méndez, Fabián Hormazábal, Marcelino Núñez, Alexander Aravena y Thomas Gillier.

Por el contrario, los que menos parecido tienen son Felipe Faúndez, Darío Osorio, Matías Sepúlveda, Gonzalo Tapia, Lautaro Millán, Maximiliano Gutiérrez e Iván Morales.

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Los futbolistas chilenos más parecidos en el FC 27 responden a jugadores que se han mantenido en las grandes ligas de Europa y se espera que algunas caras sean actualizadas, como la de Cepeda en el Elche (La Liga) y la de Osorio en el Crystal Palace (Premier League).

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis

FC 27 incluye a la Selección Chilena después de seis años de ausencia.

incluye a la Selección Chilena después de seis años de ausencia. Uniforme genérico utiliza La Roja por no contar con la licencia oficial del videojuego.

utiliza La Roja por no contar con la licencia oficial del videojuego. Nicolás Córdova define la nómina actualizada con jugadores físicamente realistas como Ben Brereton.